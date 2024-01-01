В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки дронами

У ніч проти 1 січня 2024 року ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Згідно з оновленою інформацією, внаслідок російської атаки постраждали 9 людей.

"Один із них загинув, троє - ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні влади.

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Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти.

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