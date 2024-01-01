В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки дронами

Триває тривожна для українців новорічна ніч.
У ніч проти 1 січня 2024 року ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Згідно з оновленою інформацією, внаслідок російської атаки постраждали 9 людей.
"Один із них загинув, троє - ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні влади.
Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки.
Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти.
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