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В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки дронами

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки дронами

Ворог атакував Одесу дронами / Фото: ТСН.ua

Триває тривожна для українців новорічна ніч.

У ніч проти 1 січня 2024 року ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

Згідно з оновленою інформацією, внаслідок російської атаки постраждали 9 людей.

"Один із них загинув, троє - ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні влади. 

Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти

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Дата публікації
Перегляди
532
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