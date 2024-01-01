У Миколаєві - прильоти: перебувайте в укриттях

Триває ворожа атака на південь України.
У ніч проти 1 січня 2024 року ворог завдав удару по півдню України.
"В нас є прильоти… працюємо", - повідомив у соціальних мережах очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Також очевидці повідомляють про пожежі унаслідок падіння уламків дронів в Одесі. Інформація перевіряється та уточнюється.
Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ раніше попереджали про небезпеку для півдня України.
"Увага! Атака "шахедів" з півдня триває! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
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