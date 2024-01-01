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У Миколаєві - прильоти: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Миколаєві - прильоти: перебувайте в укриттях

Ворог дошкуляє українцям і в новорічну ніч / Фото: ТСН.ua

Триває ворожа атака на південь України.

У ніч проти 1 січня 2024 року ворог завдав удару по півдню України.

"В нас є прильоти… працюємо", - повідомив у соціальних мережах очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

Також очевидці повідомляють про пожежі унаслідок падіння уламків дронів в Одесі. Інформація перевіряється та уточнюється. 

Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ раніше попереджали про небезпеку для півдня України.

"Увага! Атака "шахедів" з півдня триває! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

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Перегляди
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