У Миколаєві - прильоти: перебувайте в укриттях

У ніч проти 1 січня 2024 року ворог завдав удару по півдню України.

"В нас є прильоти… працюємо", - повідомив у соціальних мережах очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також очевидці повідомляють про пожежі унаслідок падіння уламків дронів в Одесі. Інформація перевіряється та уточнюється.

Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ раніше попереджали про небезпеку для півдня України.

"Увага! Атака "шахедів" з півдня триває! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

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