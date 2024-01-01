В Николаеве – прилеты: находитесь в укрытиях

В ночь на 1 января 2024 года враг нанес удар по югу Украины.

"У нас есть прилеты… работаем", — сообщил в социальных сетях глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Также очевидцы сообщают о пожарах в результате падения обломков дронов в Одессе. Информация проверяется и уточняется.

Напомним, что Воздушные Силы ВСУ ранее предупреждали об опасности для юга Украины.

"Внимание! Атака "шахедов" с юга продолжается! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

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