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В Одесі прозвучали вибухи: спалахнула пожежа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одесі прозвучали вибухи: спалахнула пожежа

Ворог продовжує атакувати Одесу / Фото: ТСН.ua

Моніторингові канали закликають перебувати в укриттях.

У ніч проти 1 січня 2024 року в Одесі пролунала низка вибухів.

Спочатку прозвучала низка вибухів, а потім - ще й повторні. 

Про це інформує Суспільне. 

У соціальних мережах поширюють відео пожежі, яка сталася унаслідок падання уламків безпілотників, які атакували південь України. 

Також місцеві пабліки повідомляють про влучання у житлову забудову. Нібито палає багатоповерхівка. Офіційної інформації нині немає. Наразі інформація уточнюється та перевіряється. 

За повідомленням місцевих пабліків, є постраждалі. 

Нагадаємо, що у Дніпрі пролунали вибухи

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