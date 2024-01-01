В Одесі прозвучали вибухи: спалахнула пожежа

Моніторингові канали закликають перебувати в укриттях.
У ніч проти 1 січня 2024 року в Одесі пролунала низка вибухів.
Спочатку прозвучала низка вибухів, а потім - ще й повторні.
Про це інформує Суспільне.
У соціальних мережах поширюють відео пожежі, яка сталася унаслідок падання уламків безпілотників, які атакували південь України.
Також місцеві пабліки повідомляють про влучання у житлову забудову. Нібито палає багатоповерхівка. Офіційної інформації нині немає. Наразі інформація уточнюється та перевіряється.
За повідомленням місцевих пабліків, є постраждалі.
Нагадаємо, що у Дніпрі пролунали вибухи.
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