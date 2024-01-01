В Одессе прогремели взрывы: вспыхнул пожар

В ночь на 1 января 2024 года в Одессе прозвучал ряд взрывов.

Сначала прозвучал ряд взрывов, а затем – еще и повторные.

Об этом сообщает Общественное.

В социальных сетях распространяют видео пожара, который произошел вследствие падения обломков беспилотников, атаковавших юг Украины.

Также местные паблики сообщают о попадании в жилую застройку. Якобы пылает многоэтажка. Официальной информации сейчас нет. В настоящее время информация уточняется и проверяется.

По сообщению местных пабликов, есть пострадавшие.

Напомним, что в Днепре раздались взрывы.

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