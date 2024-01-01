В Днепре раздались взрывы: позаботьтесь о собственной безопасности

В ночь на 1 января 2024 года Днепре прогремели взрывы.

"В пригороде Днепра слышны звуки взрывов", — сообщают корреспонденты Общественного.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об опасности.

"Внимание! Несколько групп "шахедов" с востока и запада на Днепр! Несколько групп "шахедов" из Николаева в направлении Одессы. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорилось в сообщении.

Напомним, что в Николаеве – прилеты: находитесь в укрытиях.

Не пренебрегайте личной безопасностью.

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