В Днепре раздались взрывы: позаботьтесь о собственной безопасности

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 1 января 2024 года Днепре прогремели взрывы.
"В пригороде Днепра слышны звуки взрывов", — сообщают корреспонденты Общественного.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об опасности.
"Внимание! Несколько групп "шахедов" с востока и запада на Днепр! Несколько групп "шахедов" из Николаева в направлении Одессы. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорилось в сообщении.
Напомним, что в Николаеве – прилеты: находитесь в укрытиях.
Не пренебрегайте личной безопасностью.
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