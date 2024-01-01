Наталья Могилевская стала мамой: певица рассказала подробности о дочерях

Украинская певица Наталья Могилевская во время праздничного новогоднего выпуска "Вечернего Квартала" ошеломила признанием, что стала мамой во время полномасштабного вторжения.

48-летняя звезда долгое время держала в секрете новость, что она усыновила двух дочерей. По ее словам, девочки являются сестрами. Одной из них 2 года, а другой – 10.

"Две девочки. Два годика и десять", - отметила певица.

Со слезами на глазах Могилевская рассказала, что у ее детей была очень сложная прошлая жизнь и у них было травматическое детство.

"Дети были очень сильно травмированы. Например, моя старшая дочь несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто нужно было время для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться в новой семье, в столичную жизнь. И сегодня, если бы ты их увидел, ты бы их не узнал", - откровенно призналась знаменитость.

Также Наталья показала первое общее фото с дочерьми. В розовых нарядах она вместе с ними предстала в нежной фотосессии. В кадре семья обнимается. Правда, лица, как и больше подробностей, артистка раскрывать не стала. Она заверила, что в будущем не хочет делать их жизнь публичной как можно дольше. Более того, даже в школе никто не знает, что девочек удочерили.

Наталья Могилевская с дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Мы их лица не показываем. Даже в школах никто не знает, чьи они дети и что они усыновлены. Для меня это очень важно. Это действительно огромная тайна. И тайной останется, как можно дольше", - добавила Наталья Могилевская.

Напомним, ранее Наталью Могилевскую заскочили в Киеве с ребенком, которому с виду до трех лет. Нашлись свидетели, утверждавшие, что девочка называла артистку мамой.

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