У Дніпрі пролунали вибухи: потурбуйтеся про власну безпеку

У ніч проти 1 січня 2024 року Дніпрі пролунали вибухи.

"У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про небезпеку.

"Увага! Кілька груп "шахедів" зі сходу та заходу на Дніпро! Кілька груп "шахедів" з Миколаївщини у напрямку Одеси. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві - прильоти: перебувайте в укриттях.

Не нехтуйте особистою безпекою.

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