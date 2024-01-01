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У Дніпрі пролунали вибухи: потурбуйтеся про власну безпеку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Дніпрі пролунали вибухи: потурбуйтеся про власну безпеку

Не нехтуйте особистою безпекою.  / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 1 січня 2024 року Дніпрі пролунали вибухи.

"У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про небезпеку.

"Увага! Кілька груп "шахедів" зі сходу та заходу на  Дніпро! Кілька груп "шахедів" з Миколаївщини у напрямку Одеси. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні. 

Нагадаємо, що у Миколаєві - прильоти: перебувайте в укриттях

Не нехтуйте особистою безпекою. 

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