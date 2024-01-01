У Дніпрі пролунали вибухи: потурбуйтеся про власну безпеку

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 1 січня 2024 року Дніпрі пролунали вибухи.
"У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів", - повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про небезпеку.
"Увага! Кілька груп "шахедів" зі сходу та заходу на Дніпро! Кілька груп "шахедів" з Миколаївщини у напрямку Одеси. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві - прильоти: перебувайте в укриттях.
Не нехтуйте особистою безпекою.
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