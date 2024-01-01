Через атаку БПЛА в Одесі пошкоджений багатоквартирний будинок (відео)

У будинку виникла пожежа і постраждали люди.

Внаслідок атаки безпілотниками по Одесі в ніч проти 1 січня було пошкоджено багатоквартирний будинок. Там спалахнула пожежа.

Про це повідомила Одеська міська рада.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Пожежу було ліквідовано", – вказано в заяві.

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Зазначається, що постраждали люди, яким надається медична допомога.

На місці розгорнуто оперативний штаб. Вранці там прийматимуть заяви від мешканців, чиє житло постраждало через атаку.

Нагадаємо, російські окупанти в новорічну ніч атакували Одесу безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів по житлових будинках. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей.

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