Телескоп зробив знімок одразу чотирьох галактик

Космічний телескоп "Хаббл" показав чотири спіральні галактики на одному зображенні.

Про це повідомила пресслужба Європейського космічного агентства (ESA).

Астрономи виявили зацікавленість до цієї фотографії, оскільки вона доводить наскільки складно визначити, чи дві галактики насправді перебувають близько одна до одної, чи це нам лише здається з земної перспективи.

Найбільша галактика — це NGC 1356. Її оточують LEDA 467699 (над нею) і LEDA 95415 (дуже близько ліворуч). У лівій стороні зображення видно IC 1947.

Здається, що галактики NGC 1356 і LEDA 95415 дуже близько одна до одної, проте перша розташована приблизно за 550 мільйонів світлових років від Землі, а друга — за 840 мільйонів світлових років, тобто відстань між ними майже 300 мільйонів світлових років.

Водночас на цьому зображенні NGC 1356 і IC 1947 здаються дуже далекими, проте остання перебуває на відстані 500 мільйонів світлових років від Землі. Тобто у тривимірному просторі ці галактики значно ближчі сусіди, ніж NGC 1356 і LEDA 95415.

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