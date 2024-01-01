Телескоп сделал снимок сразу четырех галактик

Космический телескоп "Хаббл" показал четыре спиральных галактики на одном изображении.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ESA).

Астрономы проявили заинтересованность этой фотографией, поскольку она доказывает, насколько сложно определить, находятся ли две галактики на самом деле около друг к другу, или это нам только кажется с земной перспективы.

Самая большая галактика – это NGC 1356. Ее окружают LEDA 467699 (над ней) и LEDA 95415 (очень около слева). В левой стороне изображения видно IC 1947 года.

Кажется, что галактики NGC 1356 и LEDA 95415 очень близко друг к другу, однако первая расположена примерно в 550 миллионах световых лет от Земли, а вторая — в 840 миллионах световых лет, то есть расстояние между ними почти 300 миллионов световых лет.

В то же время на этом изображении NGC 1356 и IC 1947 кажутся очень далекими, однако последняя находится на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли. То есть в трехмерном пространстве эти галактики гораздо ближе соседи, чем NGC 1356 и LEDA 95415.

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