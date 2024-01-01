Гуменюк прокомментировала ночную атаку на Украину

Только на юге был пролет более 60 Шахедов

В ночь на 1 января Россия выпустила по Украине сразу несколько групп дронов-камикадзе. Только в южных регионах зафиксировали пролет более полусотни беспилотников.

Об этом в эфире телемарафона сообщила ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские дроны на протяжении террористической атаки заходили по разным направлениям и характер ночной атаки может свидетельствовать

что она была также направлена на истощение систем ПВО,

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"По предварительным данным, в нашей зоне ответственности был пролет более 60 беспилотников, из которых 50+ были уничтожены", — заявила представительница и добавила, что число может измениться после точных подсчетов.

Напомним, во время встречи во Львове обломки дрона попали в музей Шухевича и вызвали пожар в общежитии.

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