Гуменюк прокоментувала нічну атаку на Україну

Лише на півдні був проліт понад 60 Шахедів

В ніч проти 1 січня Росія випустила по Україні одразу кілька груп дронів-камікадзе. Лише у південних регіонах зафіксували проліт понад півсотні безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону повідомила ОК "Південь" Наталія Гуменюк

За її словами, російські дрони впродовж терористичної атаки заходили з різних напрямків і характер нічної атаки може свідчити, що вона була також спрямована на виснаження систем ППО,

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"За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності був проліт понад 60 безпілотників, з яких 50+ було знищено," – заявила речниця та додала, що число може змінитися після точних підрахунків.

Нагадаємо під час обстрічлу у Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича та спричинили пожежу у гуртожитку.

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