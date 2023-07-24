В Марс врежется его спутник: когда ждать катастрофы

Фобос приближается к Марсу со скоростью 1,8 метра каждые 100 лет.

В ходе исследований ученые выяснили, что спутник Фобос неумолимо сближается с Марсом. Обломки небесного тела создадут вокруг планеты кольца, как у Сатурна.

Об этом пишет IFLScience.

Астроном Беван выяснил, что Фобос постепенно сближается с Марсом. По мнению ученых, самый большой спутник Красной планеты может быть как ее обломком, так и астероидом, привлекшим гравитацией.

"Фобос приближается к Марсу со скоростью 1,8 метра каждые 100 лет. Такая скорость свидетельствует о том, что спутник либо врежется в Марс через 50 млн лет, либо распадется на кольцо. Ученые знают, что Фобос обречен. Луна приближается к поверхности Марса, им суждено было столкнуться через десятки миллионов лет", — говорят в NASA.

Фобос – один из двух спутников Марса. Его в 1877 году открыл американский астроном Асаф Холл. Небесное тело назвали в честь древнегреческого бога Фобоса, являющегося сыном бога войны Ареса.

Ранее исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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