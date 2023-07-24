На Сумском направлении усиливают ПВО: Наев рассказал подробности

Воздушные силы дополнительно задействовали несколько огневых групп, чтобы работать по целям врага, в том числе, и ночью.

На Сумском направлении происходит постепенное усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

"Наша система противовоздушной обороны в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи. Поэтому мы повышаем уровень защищенности объектов критической инфраструктуры в пределах тех ресурсов, которые получаем. В настоящее время постепенно происходит усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении", — рассказал он.

По его словам, ВСУ дополнительно задействовали несколько огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами, чтобы работать по воздушным целям, в том числе, и ночью. Группы также оборудованы прожекторными установками.

"Находясь на одной из огневых позиций лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников. Но чтобы украинское небо было более защищенным, необходима дополнительная помощь от западных партнеров", — подчеркнул Наев.

Напомним, Подоляк рассказал о циничных целях военных РФ во время ударов по югу Украины.

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