Що робити, якщо ви переїли: прості рекомендації

Часто бувають ситуації, коли після ситної вечері, обіду або сніданку відчуваєш важкість у шлунку. Саме тоді починаєш розуміти, наскільки важливо знати міру наступного разу.

Безконтрольне сподивання їжі підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Нерідко у любителів поїсти розвивається цукровий діабет другого типу, порушується метаболізм, за яким слідує ожиріння. Якщо ви переїли, скористайтеся порадами, які допоможуть полегшити ваш стан.

Про це пише WebMD.

Прогуляйтеся

Легка прогулянка допоможе стимулювати травлення і вирівняти рівень цукру в крові. Або, якщо дозволяє погода, вирушайте на неквапливу прогулянку на велосипеді.

Пийте воду

Випийте чашку води після прийому їжі. Це може допомогти вашому організму позбутися зайвої солі, яку ви отримали з їжею, а також вбереже вас від закрепів. Продовжуйте пити воду протягом дня, щоб уникнути зневоднення.

Відмовтеся від газованої води

Якщо ви відчуваєте, що переїли, не пийте солодкі газовані напої. Коли ви п'єте газовану воду, ви ковтаєте газ, який заповнює травну систему, це змусить вас відчувати ще більший дискомфорт, пов'язаний із розпиранням.

Сплануйте наступний прийом їжі

Якщо ви сильно переборщили з калоріями за святковим столом, не засмучуйтеся. Навіть якщо ви на ранок побачите +2 кг на вагах, це буде зовсім не жир, а вода. Саме тому не потрібно впадати у відчай. Просто наступного дня після переїдання, продовжуйте харчуватися, як зазвичай, пити достатньо води і дотримуватися звичного режиму.

Їжте повільно

Шлунку може знадобитися близько 20 хвилин, щоб повідомити мозку, що він повний. Якщо ви з'їли занадто багато за перші 10 хвилин, ви не дали своєму мозку можливості усвідомити це. Через півгодини ви напевно відчуєте дискомфорт від занадто великої кількості їжі. Сповільніть темп, і ви виявите, що не тільки з'їсте менше калорій, а й почуватиметеся більш задоволеним.

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