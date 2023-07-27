Стародавня ДНК розкрила, хто саме жив у резиденції правителів інків

Антропологи з Університету Аделаїди (Австралія) виявили у Мачу-Пікчу сліди ДНК давніх мешканців міста.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Science Advances.

Мачу-Пікчу – стародавнє місто-фортеця інків, побудоване близько 1420 року. Будівництво біля поселення тривало до XVI століття — часу приходу іспанських конкістадорів. Загарбники не дійшли до фортеці, тож на довгі роки про неї забули. Цей факт допоміг фортеці зберегти свій первозданний вид.

Лише на початку XX століття американський археолог Хайрам Бінгем відкрив в Андах інкську фортецю, про яку розповідали місцеві жителі. Історики досі сперечаються про те, коли було збудовано фортецю і за яких обставин мешканці залишили її.

У новій роботі авторам вдалося секвенувати стародавню ДНК із останків 68 осіб – 34, похованих у Мачу-Пікчу та 34, похованих у Куско (місто неподалік Мачу-Пікчу, столиця імперії інків). Використовуючи вуглецевий аналіз, вчені датували останки та виявили, що деякі з цих людей були поховані до виникнення імперії інків. Це свідчить, що перші поселення цьому місці було засновано до XIII століття.

"Зі всіх проаналізованих нами зразків ДНК, ми виявили, що 17 людей походили з віддалених земель. Вони включали всі регіони перуанського узбережжя та високогір'я, а також райони Амазонки у Перу, Еквадорі та Колумбії. Тільки у семи з похованих людей був родовід, який міг бути пов'язаний із великим південним нагір'ям Перу, де перебувають Мачу-Пікчу та Куско", – зазначили дослідники.

За даними дослідників, 13 людей, що залишилися, мали змішане походження, зокрема з таких далеких країн, як Бразилія і Парагвай. Можливо, вони були пов'язані з ще невідомими американськими предками.

"Примітно, що всі люди були поховані разом на основних цвинтарях, незалежно від їхнього походження. Це може означати, що вони вважалися рівними за статусом один одному, що, у свою чергу, передбачає, що вони народилися в іншому місці та прибули до Мачу-Пікчі", – додали вчені.

Ймовірно, ці люди належали до класу "обраних" – таких людей відбирають у молодому віці та призначають на довічну державну чи релігійну службу.

Раніше стало відомо, що на мексиканському півострові Юкатан археологи знайшли руїни стародавнього міста майя. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

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