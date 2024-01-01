Из-за атаки БПЛА в Одессе поврежден многоквартирный дом (видео)

В доме возник пожар и пострадали люди.

В результате атаки беспилотниками по Одессе в ночь на 1 января был поврежден многоквартирный дом. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил Одесский городской совет.

"В результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом. Пожар был ликвидирован", – указано в заявлении.

Также читайте Гуменюк прокомментировала ночную атаку на Украину

Отмечается, что пострадали люди, которым оказывается медицинская помощь.

На месте развернут оперативный штаб. Утром там будут принимать заявления от жителей, чье жилье пострадало из-за атаки.

Напомним, российские оккупанты в новогоднюю ночь атаковали Одессу беспилотниками. В городе есть попадание обломков сбитых дронов по жилым домам. По последним данным, в результате атаки пострадали девять человек.

Читайте также: