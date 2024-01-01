Из-за атаки БПЛА в Одессе поврежден многоквартирный дом (видео)

В доме возник пожар и пострадали люди.
В результате атаки беспилотниками по Одессе в ночь на 1 января был поврежден многоквартирный дом. Там вспыхнул пожар.
Об этом сообщил Одесский городской совет.
"В результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом. Пожар был ликвидирован", – указано в заявлении.
Отмечается, что пострадали люди, которым оказывается медицинская помощь.
На месте развернут оперативный штаб. Утром там будут принимать заявления от жителей, чье жилье пострадало из-за атаки.
Напомним, российские оккупанты в новогоднюю ночь атаковали Одессу беспилотниками. В городе есть попадание обломков сбитых дронов по жилым домам. По последним данным, в результате атаки пострадали девять человек.
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