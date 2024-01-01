Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Из-за атаки БПЛА в Одессе поврежден многоквартирный дом (видео)

Из-за атаки БПЛА в Одессе поврежден многоквартирный дом (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2841
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Из-за атаки БПЛА в Одессе поврежден многоквартирный дом (видео)

Пожар в многоквартирном доме в Одессе в результате атаки БПЛА/Скриншот

В доме возник пожар и пострадали люди.

В результате атаки беспилотниками по Одессе в ночь на 1 января был поврежден многоквартирный дом. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил Одесский городской совет.

"В результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом. Пожар был ликвидирован", – указано в заявлении.

Отмечается, что пострадали люди, которым оказывается медицинская помощь.

На месте развернут оперативный штаб. Утром там будут принимать заявления от жителей, чье жилье пострадало из-за атаки.

Напомним, российские оккупанты в новогоднюю ночь атаковали Одессу беспилотниками. В городе есть попадание обломков сбитых дронов по жилым домам. По последним данным, в результате атаки пострадали девять человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2841
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация