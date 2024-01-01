Дніпро та область атакували дрони: які наслідки "прильотів" (фото)

У Дніпрі ворожий безпілотник поцілив по одному з підприємств.

Російські війська у новорічну ніч атакували Дніпро та область ударними безпілотниками, а також влаштували артилерійські обстріли.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Маємо справу з терористами. Ця новорічна ніч – черговий доказ тому. Бо росіяни не давали спокою людям по всій країні і на Дніпропетровщині зокрема. Скеровували на мирні міста та села безпілотники", – йдеться в заяві голови області.

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Так, сили ППО знищили на Дніпропетровщині п’ять дронів "Шахед", а саме у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.

"Приліт" у Дніпрі

Однак не минулося без влучань: у Дніпрі ворожий безпілотник поцілив по одному з підприємств. Там зайнялася пожежа. Протягом години надзвичайники її загасили.

Наслідки атаки по Дніпропетровській області

Через ворожий безпілотник, який зачепився за лінію електропередач, без світла залишилися 1500 родин у П'ятихатській громаді Кам'янського району. Фахівці оперативно виїхали на місце і вже заживили оселі.

Водночас окупанти обстріляли з артилерії Нікопольський район. Загарбники випустили по Нікополю понад 10 снарядів. Пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків. Побиті два гаражі, газогони і електромережі.

Усюди минулося без загиблих та постраждалих.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки безпілотниками / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки безпілотниками / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки безпілотниками / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки безпілотниками / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, російські війська влаштували масовану атаку по Україні дронами-камікадзе: 31 грудня випустили 95 БПЛА, а 1 січня – ще 26. Більшість ворожих цілей були знищені.

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