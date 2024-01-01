Генштаб назвав кількість запущених по Україні "Шахедів" за минулу добу

Протягом доби 31 грудня російські терористи запустили по Україні 96 безпілотників типу “Shahed-136/131”.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Українським силам ППО вдалося знищити 66 ударних БпЛА.

"Минулої доби, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА", – йдеться у зведенні. Там також додали, що протягом поточної доби загарбники знову завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашими оборонцями знищено 21 ворожий дрон.

Загалом за добу ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 січня на всій території України лунала повітряна тривога. Атакою дронів камікадзе було пошкоджено багатоквартирний будинок в Одесі, гуртожиток у Львові та музей Романа Шухевича.

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