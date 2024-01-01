Днепр и область атаковали дроны: какие последствия "прилетов" (фото)

В Днепре вражеский беспилотник попал по одному из предприятий.

Российские войска в новогоднюю ночь атаковали Днепр и область ударными беспилотниками, а также устроили артиллерийские обстрелы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Имеем дело с террористами. Эта новогодняя ночь – очередное доказательство тому. Потому что россияне не давали покоя людям по всей стране и на Днепропетровщине в частности. Направляли на мирные города и села беспилотники", – говорится в заявлении главы области.

Так, силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине пять дронов "Шахед", а именно в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.

"Прилет" в Днепре

Однако не обошлось без попаданий: в Днепре вражеский беспилотник попал по одному из предприятий. Там загорелся пожар. В течение часа чрезвычайники его потушили.

Последствия атаки по Днепропетровской области

Из-за вражеского беспилотника, зацепившегося за линию электропередач, без света остались 1500 семей в Пятихатской громаде Каменского района. Специалисты оперативно выехали на место и уже подключили дома.

В то же время оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский район. Захватчики выпустили по Никополю более 10 снарядов. Повреждены гимназия и 13 частных домов. Побиты два гаража, газопровода и электросети.

Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки беспилотниками / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки беспилотниками / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки беспилотниками / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки беспилотниками / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, российские войска устроили массированную атаку по Украине дронами-камикадзе: 31 декабря выпустили 95 БПЛА, а 1 января – еще 26. Большинство вражеских целей было уничтожено.

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