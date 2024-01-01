Россияне запустили несколько групп БПЛА: где есть угроза

Вражеские беспилотники направляются в юго-западном направлении.
Российские войска днем 1 января запустили по Украине дроны-камикадзе. Так, несколько групп беспилотников зафиксированы в Сумской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс южный/юго-западный. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в заявлении ВС в 14:11.
Там отметили, что воздушная тревога в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях связана с активностью российской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применение авиационных средств поражения.
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Напомним, в новогоднюю ночь российские захватчики устроили массированную атаку по Украине дронами-камикадзе: выпустили 90 БПЛА. Большинство враждеских целей было сбито, однако есть разрушения вследствие и самих дронов, и вследствие падения обломков. ТСН.ua собрал все, что известно об атаке в ночь на 1 января.
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