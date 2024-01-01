ПВО сбила два "Шахеда" над Сумщиной

Вражеские цели были уничтожены во время дневной атаки.

Силы ПВО днем 1 января сбили два российских дрона-камикадзе типа "Шахед" в небе над Сумской областью.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"В небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны уничтожены два вражеских БпЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам неба!" – указано в заявлении военной администрации.

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Там также призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, днем 1 января в Украине была объявлена масштабная тревога из-за запуска врагом нескольких групп беспилотников.

Сообщалось о движении "Шахедов" в Сумской и Полтавской областях.

Также по вражеским дронам силы ПВО работали в Киевской области.

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