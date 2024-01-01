ПВО сбила два "Шахеда" над Сумщиной

Вражеские цели были уничтожены во время дневной атаки.
Силы ПВО днем 1 января сбили два российских дрона-камикадзе типа "Шахед" в небе над Сумской областью.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
"В небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны уничтожены два вражеских БпЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам неба!" – указано в заявлении военной администрации.
Там также призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Напомним, днем 1 января в Украине была объявлена масштабная тревога из-за запуска врагом нескольких групп беспилотников.
Сообщалось о движении "Шахедов" в Сумской и Полтавской областях.
Также по вражеским дронам силы ПВО работали в Киевской области.
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