Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ПВО сбила два "Шахеда" над Сумщиной

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
497
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ПВО сбила два "Шахеда" над Сумщиной

Обломки сбитого "Шахеда" / Фото: Сумская ОВА

Вражеские цели были уничтожены во время дневной атаки.

Силы ПВО днем 1 января сбили два российских дрона-камикадзе типа "Шахед" в небе над Сумской областью.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"В небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны уничтожены два вражеских БпЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам неба!" – указано в заявлении военной администрации.

Там также призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, днем 1 января в Украине была объявлена масштабная тревога из-за запуска врагом нескольких групп беспилотников.

Сообщалось о движении "Шахедов" в Сумской и Полтавской областях.

Также по вражеским дронам силы ПВО работали в Киевской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
497
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация