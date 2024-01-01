Россия атаковала "Шахедами" Хмельницкую область: пострадал ребенок

Ребенок был госпитализирован в больницу.

Поздним вечером 31 декабря Россия атаковала Хмельницкую область ударными дронами-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили 6 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

"Вчера вечером (31 декабря — ред.) во время воздушной тревоги в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 враждебных БпЛА типа "Shahed". В результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Его госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Также, как добавили в ОВА, из-за вражеской атаки произошел пожар частного гаража, его оперативно ликвидировали.

Напомним, в новогоднюю ночь оккупанты атаковали Львовскую область. Во Львове обломки дрона попали в музей Шухевича – вспыхнул пожар.

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