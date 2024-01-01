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Легкий суп-гамбургер: очень оригинальный рецепт

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
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Легкий суп-гамбургер: очень оригинальный рецепт

Легкий суп-гамбургер / Фото: Credits

Суп-гамбургер — это быстрое и легкое блюдо с овощами, нежирной говядиной, нарезанными кубиками помидорами и картофелем. Он экономичен, хорошо разогревается и прекрасно замораживается. Мы подавайте этот суп с хрустящим хлебом.

Ингредиенты

постный говяжий фарш
500 г
луковица
1 шт.
чеснок
2 зубчика
картофель
2 шт.
говяжий бульон
4 стакана
помидоры
800 г
вустершерский соус
2 ч. л.
итальянская приправа
1 ч. л.
лавровый лист
1 шт.
соль и перец по вкусу
овощная смесь
600 г
  1. Измельчите чеснок, лук, нарежьте кубиками помидоры и картошку. 
  2. Обжарьте лук, говяжий фарш и чеснок до тех пор, пока не исчезнет розовый оттенок.
  3. Слейте жир.
  4. Добавьте картофель, бульон, помидоры, вустерширский соус, приправы и лавровый лист.
  5. Тушите под крышкой 10 минут.
  6. Добавьте овощи. Варите 15-20 минут или пока картофель не станет мягким.

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Дата публикации
Просмотры
216
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