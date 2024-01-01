Легкий суп-гамбургер: очень оригинальный рецепт

Суп-гамбургер — это быстрое и легкое блюдо с овощами, нежирной говядиной, нарезанными кубиками помидорами и картофелем. Он экономичен, хорошо разогревается и прекрасно замораживается. Мы подавайте этот суп с хрустящим хлебом.