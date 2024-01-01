Легкий суп-гамбургер: очень оригинальный рецепт

Суп-гамбургер — это быстрое и легкое блюдо с овощами, нежирной говядиной, нарезанными кубиками помидорами и картофелем. Он экономичен, хорошо разогревается и прекрасно замораживается. Мы подавайте этот суп с хрустящим хлебом.
Ингредиенты
- постный говяжий фарш
- 500 г
- луковица
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- картофель
- 2 шт.
- говяжий бульон
- 4 стакана
- помидоры
- 800 г
- вустершерский соус
- 2 ч. л.
- итальянская приправа
- 1 ч. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- соль и перец по вкусу
- овощная смесь
- 600 г
- Измельчите чеснок, лук, нарежьте кубиками помидоры и картошку.
- Обжарьте лук, говяжий фарш и чеснок до тех пор, пока не исчезнет розовый оттенок.
- Слейте жир.
- Добавьте картофель, бульон, помидоры, вустерширский соус, приправы и лавровый лист.
- Тушите под крышкой 10 минут.
- Добавьте овощи. Варите 15-20 минут или пока картофель не станет мягким.
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