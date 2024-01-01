Легкий суп-гамбургер: дуже оригінальний рецепт

Суп-гамбургер — це швидка та легка страва з овочами, нежирною яловичиною, нарізаними кубиками помідорами та картоплею. Він економічний, добре розігрівається та чудово заморожується. Подавайте цей суп із хрумким хлібом.
Інгредієнти
- пісний яловичий фарш
- 500 г
- цибулина
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- картопля
- 2 шт.
- яловичий бульйон
- 4 склянки
- помідори
- 800 г
- вустершерський соус
- 2 ч. л.
- італійська приправа
- 1 ч. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- сіль та перець за смаком
- овочева суміш
- 600 г
- Подрібніть часник, цибулю, наріжте кубиками помідори та картоплю.
- Обсмажте цибулю, яловичий фарш і часник, доки зникне рожевий відтінок.
- Злийте жир.
- Додайте картоплю, бульйон, помідори, вустерширський соус, приправи і лавровий лист.
- Тушкуйте під кришкою 10 хвилин.
- Додайте овочі. Варіть 15-20 хвилин або поки картопля не стане м'якою.
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