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Легкий суп-гамбургер: дуже оригінальний рецепт

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
225 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
216
Час на прочитання
1 хв
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Легкий суп-гамбургер: дуже оригінальний рецепт

Легкий суп-гамбургер / Фото: Credits

Суп-гамбургер — це швидка та легка страва з овочами, нежирною яловичиною, нарізаними кубиками помідорами та картоплею. Він економічний, добре розігрівається та чудово заморожується. Подавайте цей суп із хрумким хлібом.

Інгредієнти

пісний яловичий фарш
500 г
цибулина
1 шт.
часник
2 зубчики
картопля
2 шт.
яловичий бульйон
4 склянки
помідори
800 г
вустершерський соус
2 ч. л.
італійська приправа
1 ч. л.
лавровий лист
1 шт.
сіль та перець за смаком
овочева суміш
600 г
  1. Подрібніть часник, цибулю, наріжте кубиками помідори та картоплю.
  2. Обсмажте цибулю, яловичий фарш і часник, доки зникне рожевий відтінок.
  3. Злийте жир.
  4. Додайте картоплю, бульйон, помідори, вустерширський соус, приправи і лавровий лист.
  5. Тушкуйте під кришкою 10 хвилин.
  6. Додайте овочі. Варіть 15-20 хвилин або поки картопля не стане м'якою.

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Дата публікації
Перегляди
216
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