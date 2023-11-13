Рисовый суп с консервированным тунцом: быстрый рецепт

Суп из консервов выручит всегда, когда надо быстро сварить первое блюдо. Рыбный супчик можно приготовить с любыми консервами, но тунец в собственном соку придаст блюду особый вкус, а для густоты и сытости добавим рис, он лучше всего сочетается с рыбными консервами.