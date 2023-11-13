Рисовый суп с консервированным тунцом: быстрый рецепт

Суп из консервов выручит всегда, когда надо быстро сварить первое блюдо. Рыбный супчик можно приготовить с любыми консервами, но тунец в собственном соку придаст блюду особый вкус, а для густоты и сытости добавим рис, он лучше всего сочетается с рыбными консервами.
Ингредиенты
- тунец консервированный
- 1 банка
- рис
- 100 г
- картофель
- 3 шт.
- вода
- 1500 мл
- морковь
- 1 шт.
- репчатый лук
- 1 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный горошком
- 4 шт.
- соль
- Лук очистите и нарежьте кубиками, морковь - соломкой. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Рис тщательно промойте.
- В кастрюлю влейте воду. Доведите до кипения и опустите в нее картофель и рис. Варите до готовности. Добавьте обжаренный лук с морковью, немного размятые вилкой консервы, лавровый лист, перец и соль. Варите еще пять минут.
Советы:
При подаче, суп посыпьте свежей зеленью.
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