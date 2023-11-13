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Рисовый суп с консервированным тунцом: быстрый рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
34 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
388
Время на прочтение
1 мин
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Рисовый суп с консервированным тунцом: быстрый рецепт

Рисовый суп с консервированным тунцом

Суп из консервов выручит всегда, когда надо быстро сварить первое блюдо. Рыбный супчик можно приготовить с любыми консервами, но тунец в собственном соку придаст блюду особый вкус, а для густоты и сытости добавим рис, он лучше всего сочетается с рыбными консервами.

Ингредиенты

тунец консервированный
1 банка
рис
100 г
картофель
3 шт.
вода
1500 мл
морковь
1 шт.
репчатый лук
1 шт.
растительное масло
2 ст. л.
лавровый лист
1 шт.
перец черный горошком
4 шт.
соль
  1. Лук очистите и нарежьте кубиками, морковь - соломкой. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками.
  3. Рис тщательно промойте.
  4. В кастрюлю влейте воду. Доведите до кипения и опустите в нее картофель и рис. Варите до готовности. Добавьте обжаренный лук с морковью, немного размятые вилкой консервы, лавровый лист, перец и соль. Варите еще пять минут.

Советы:

При подаче, суп посыпьте свежей зеленью.

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Дата публикации
Просмотры
388
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