Росія атакувала "Шахедами" Хмельницьку область: постраждала дитина

Пізно увечері 31 грудня Росія атакувала Хмельницьку область ударними дронами-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили 6 ворожих БПЛА.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

"Вчора ввечері (31 грудня - ред.) під час повітряної тривоги в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Також, як додали в ОВА, через ворожу атаку відбулася пожежа приватного гаража, її оперативно ліквідували.

Нагадаємо, у новорічну ніч окупанти атакували Львівську область. У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича – спалахнула пожежа.

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