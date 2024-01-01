Ракетный удар по Белгороду: ликвидирован офицер РФ, воевавший против Украины — ГУР

В российском Белгороде днем 30 декабря произошел ракетный удар – Силы безопасности и обороны атаковали военные объекты в городе. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что "бавовна" в Белгороде проредил ряды офицеров РФ.

Об этом пишет пресс-служба ГУР.

Так, в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам РФ был ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин.

"В ноябре 2023 года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела РФ. До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет", — говорится в сообщении.

В ГУР также напомнили, что в российской оккупационной армии из-за потерь на войне против Украины констатировали острый дефицит младших офицеров и приказали ускорить обучение лейтенантов.

Напомним, военный эксперт раскрыл ложь РФ по удару по Белгороду.

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