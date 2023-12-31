Военный эксперт раскрыл ложь РФ по удару по Белгороду

Российское министерство "обороны" заявило, что Белгород обстреляли ВСУ из реактивной артиллерии, в частности, РСЗО "Ольха" и чешских РСЗО "Vampire". Согласно вчерашнему сообщению, большая часть снарядов была "сбита" на русском, не имеющем аналогов в мире ПВО. Впрочем, есть несколько замечаний.

Об этом военный эксперт Александр Коваленко написал в своем Telegram.

Он объясняет, что "Ольха" — это не РСЗО, а реактивный снаряд, разработанный в Украине и применяемый РСЗО 9К58 "Смерч". Данные реактивные снаряды отличаются от обычных снарядов Смерч повышенной дальностью поражения, до 120 км и высокой точностью попадания, отклонения от цели 5-7 метров.

"К сожалению, их у нас не так много, чтобы можно было отстреливать их налево и направо, по грязным белгородским перекресткам и переулкам, а потому применение столь ценного боеприпаса – нонсенс", – указано в сообщении.

Что касается РСЗО RM-70 "Vampire", то это чешская, модернизированная 122-мм РСЗО, созданная на базе БМ-21 "Град". Ее реактивные снаряды имеют максимальную дальность поражения цели – 21 км. При этом ближайшая точка за границей между Харьковской и Белгородской областью до Белгорода – 26 км. То есть, чтобы нанести удар по Белгороду, РСЗО RM-70 "Vampire" нужно было, как минимум, на 5 км заехать вглубь территории России.

Также важно отметить, что реактивный снаряд сбить средствами ПВО практически невозможно. – продолжает эксперт.

Также он подсовывает, что когда ведется обстрел реактивной артиллерией, всегда остаются разбросаны то здесь, то там разгонные блоки от впитывающихся в землю реактивных снарядов. Особенно от 300 мм реактивного снаряда "Ольха".

"Вместо разгонных блоков реактивных снарядов местные аборигены находят у себя дворах некоторые остатки, некоторых БПЛА. То есть, можно предположить, что количество некоторых БПЛА, запущенных неизвестной стороной, летели по своим делам, на какой-то аэродром, например, а русское ПиВиОоо начало их сбивать, попутно падая на белгородчан, потому что расположен в самом городе. И после того, как десяток других этих ЗУР, упали в самом Белгороде, морф срочно стало ретранслировать фейк об обстреле города ВСУ с РСЗО", — добавил он.

Добавим, что война уже продолжается не только в Украине, но и на территории Российской Федерации.