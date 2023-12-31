"Возможно, они там тренируются": Подоляк о взрывах в Белгороде

Война уже идет не только в Украине, но и на территории Российской Федерации.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"А что произошло в Белгороде? Возможно, война на территории Белгородщины идет. РФ же не признает войны. Правильно? Они же "СВО" проводят. Возможно, они там тренируются на территории Белгородской области. Если им нужно об этом где-то подискутировать, мне кажется, что для этого можно подискутировать на федеральных каналах. Не обязательно внеочередное заседание Совбеза ООН", — отметил Подоляк.

Он также отметил, что ООН не работает как организация, которая может иметь принудительные инструменты, чтобы на что-либо влиять.

Что известно о событиях в Белгороде

Днем 30 декабря в центре российского Белгорода раздались взрывы. Местные власти заявили об обстреле города беспилотниками, в результате чего якобы погибли 24 человека, а получили ранения 108.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ якобы обстреляли центр Белгорода и, мол, попали в жилищный сектор.

По словам Гладкова, по состоянию на утро 31 декабря увеличилось количество погибших после обстрела города, их стало 22.

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