"Можливо, вони там тренуються": Подоляк про вибухи у Бєлгороді

Війна вже триває не лише в Україні, а й на території Російської Федерації.

Про це в етері телемарафону заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

"А що відбулося в Бєлгороді? Можливо, війна на території Бєлгородщини йде. РФ ж не визнає війни. Правильно? Вони ж "СВО "проводять. Можливо, вони там тренуються на території Бєлгородської області. Якщо їм потрібно про це десь подискутувати, мені здається, що для цього можна подискутувати на федеральних каналах. Не обов’язково позачергове засідання Радбезу ООН", - зазначив Подоляк.

Він також зауважив, що ООН не працює як організація, яка може мати примусові інструменти, щоб на щось впливати.

Що відомо про події у Бєлгороді

Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито загинули 24 людини, а отримали поранення 108.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що ЗСУ нібито обстріляли центр Бєлгорода та, мовляв, влучили у житловий сектор.

За словами Гладкова, станом на ранок 31 грудня збільшилася кількість загиблих після обстрілу міста, їх стало 22.

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