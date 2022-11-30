Салат "Оселедець під шубою" по-новому: три цікаві ідеї оформлення

Українці часто готують салат "Оселедець під шубою" на Новий рік. Але завжди хочеться створити щось нове з усім відомих інгредієнтів. ТСН.ua підібрав три цікаві ідеї оформлення цієї популярної страви.

Напевно, кожен українець знає, як приготувати салат "Оселедець під шубою". Але останнім часом з'являються нові варіанти цієї популярної новорічної страви, які варто спробувати, щоб порадувати своїх близьких за святковим столом.

Новорічний салат "Оселедець під шубою" у вигляді ролів

Інгредієнти:

половина червоної цибулини;

1 морквина;

1 буряк;

1 картоплина;

майонез;

сіль та цукор (дрібка);

1 ст. ложка лимонного соку;

50 г слабосоленого лосося або оселедця;

листя салату.

Салат "Оселедець під шубою" у вигляді ролів / Фото: Instagram

Як приготувати:

Спочатку потрібно відварити до готовності овочі. Замаринувати за цей час червону цибулю з цукром, сіллю та лимонним соком. Великі буряки нарізати тонкими пластинками, залишки потрібно натерти на тертушці. Натерти також варто моркву і картоплю. На фольгу розстелити харчову плівку. Викласти тонкі пластинки буряків, зверху терті овочі. Кожен шар змащується майонезом. Тепер потрібно викласти листя салату. Всередину вкладається маринована цибуля і лосось/оселедець. Акуратно загорнути рол. Щоб салат "Оселедець під шубою" добре просочився майонезом, потрібно залишити його на 2-3 години в холодильнику.

Перед подаванням на стіл нарізати на шматочки і прикрасити.

Салат "Оселедець під шубою" в лаваші

Інгредієнти:

великий лаваш (4 листая);

3 морквини;

4 картоплини;

2 буряка;

2 оселедця;

1 червона цибулина;

майонез, сіль, перець (за смаком).

Салат "Оселедець під шубою" в лаваші / Фото: Instagram

Як приготувати:

Овочі відварити, остудити і натерти на тертушці. Цибулю подрібнити. Оселедець розрізати навпіл і очистити від кісток та луски. Взяти великий лаваш, розділити на 2 частини. Викласти спочатку рибу, зверху моркву та картоплю, посолити і поперчити. Додати невелику кількість цибулі. Останнім буде шар буряка. Майонезом достатньо змастити лише верхній шар салату "Оселедець під шубою" в лаваші. Акуратно загорнути лаваш рулетиком. Поставити в холодильник на 20 хвилин.

Перед подаванням на стіл обов'язково нарізати на порційні шматочки.

Новий погляд на "Оселедець під шубою": замініть рибу курячим м'ясом

Інгредієнти:

2 картоплини;

1 морквина;

1 буряк;

майонез (200 г);

30 г желатину;

1 червона цибулина;

150-200 г курячого філе;

2-3 яйця.

Салат "Оселедець під шубою" з курячим філе / Фото: pinterest.com

Як приготувати:

Яйця, овочі та куряче філе потрібно відварити. Моркву і картоплю натерти на дрібній тертушці. Буряк краще на великій. Цибулю дрібно нарізати. Яйця також подрібнити. На 200 г майонезу додати 2 чайні ложки набряклого желатину. Ретельно перемішати і охолодити. Фольгу застелити харчовою плівкою. На плівку викласти спочатку шар буряка, потім майонезно-желатинову суміш, шар картоплі, знову майонезно-желатинову суміш, тонкий шар цибулі і моркви, майонезно-желатинову суміш. Посередині викласти довгі шматки курячого філе. Загорнути в рулет, добре ущільнюючи масу. Рулет потрібно покласти в холодильник на 2-3 години.

Дуже важливо швидко змащувати всі шари майонезно-желатиновою сумішю, тому що вона дуже швидко застигає. Перед подаванням рулет нарізають на шматочки.

Читайте також: