Новорічні десерти: три прості рецепти

Прості та смачні десерти на Новий рік 2023, щоб зустріти Чорного Водяного Кролика. ТСН.ua підібрав три рецепти.
Десерт на Новий рік — страва, яка обов'язково повинна бути на святковому столі. Ласувати полюбляють і діти, і дорослі. Пропонуємо вам три рецепти бюджетних новорічних десертів.
Банан і домашній сир: смачний чизкейк
Інгредієнти:
- домашній сир — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- банани (можна переспілі) — 5 шт.;
- цукор — 4 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.
Як приготувати:
- З бананів зробити пюре за допомогою блендера або простої вилки.
- До домашнього сиру додати яйце, борошно. Суміш ретельно вимішати.
- Додати до сиру бананову масу, після чого викласти "тісто" у форму.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
- Готовий чизкейк можна прикрасити бананами, збитими вершками, улюбленим соусом.
Мандаринова панакота
Інгредієнти:
- мандарини — 6 шт. (3 шт. для виготовлення соку);
- цукрова пудра — 1 ст. л.;
- желатин — 10 г;
- вода— 60 г;
- білий шоколад — 150 г;
- вершки 33% жирності — 300 г;
- натуральний йогурт — 300 г;
- мандариновий сік — 300 г;
- желатин — 25 г;
- вода — 150 г.
Як приготувати:
- Три мандарини розрізати впоперек, вибрати ложкою весь сік і м'якоть. Ще три мандарини віджати, щоб отримати сік. Додати до м'якоті. Повинно вийти не менш ніж 300 г.
- У холодній воді замочити желатин, коли він набухне — розтопити в мікрохвильовій печі. А потім охолодити.
- До мандаринової маси додати цукрову пудру, добре перемішати. Вилити в форму та залишити в холодильнику до застигання.
- Довести до кипіння вершки, додати білий шоколад і розтопити. За хвилину добре перемішати. Додати мандариновий сік, розтоплений желатин, натуральний йогурт. Перемішати до однорідності. Вилити на мандариновий шар.
- Поставити до холодильника для повного охолодження, потім перевернути на плоску тарілку.
- Можна готувати десерт на Новий рік одразу в порційних креманках. Тоді першим буде шар із вершків, а другим — мандариновий.
Десерт "Шишки" без випікання
Інгредієнти:
- пісочне печиво — 250 г;
- варене згущене молоко — 3 ст. л.;
- вершкове масло — 100 г;
- какао — 2 ст. л.;
- кукурудзяні пластівці — 120 г;
- цукрова пудра — 30 г.
Як приготувати:
- В блендері подрібнюємо пісочне печиво. Можна додати улюблені горіхи для смаку.
- До печива додати розтоплене вершкове масло, какао і варене згущене молоко. Ретельно перемішати до однорідності.
- У вас повинна вийти досить густа маса, з якої потрібно зліпити основу для "шишки" — овал. Взяти шоколадні кукурудзяні пластівці (якщо немає — підійдуть звичайні, але їх потрібно змішати з какао). Це будуть лусочки на "шишці". Викласти їх на основі.
- Відправити до холодильника на 30-60 хв.
Перед подаванням потрібно притрусити цукровою пудрою, яка нагадує сніг.
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