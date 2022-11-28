Новорічні десерти: три прості рецепти

Прості та смачні десерти на Новий рік 2023, щоб зустріти Чорного Водяного Кролика. ТСН.ua підібрав три рецепти.

Десерт на Новий рік — страва, яка обов'язково повинна бути на святковому столі. Ласувати полюбляють і діти, і дорослі. Пропонуємо вам три рецепти бюджетних новорічних десертів.

Банан і домашній сир: смачний чизкейк

Інгредієнти:

домашній сир — 200 г;

яйце — 1 шт.;

банани (можна переспілі) — 5 шт.;

цукор — 4 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.

Банановий чизкейк: десерт на Новий рік

Як приготувати:

З бананів зробити пюре за допомогою блендера або простої вилки. До домашнього сиру додати яйце, борошно. Суміш ретельно вимішати. Додати до сиру бананову масу, після чого викласти "тісто" у форму. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин до утворення рум'яної скоринки. Готовий чизкейк можна прикрасити бананами, збитими вершками, улюбленим соусом.

Мандаринова панакота

Інгредієнти:

мандарини — 6 шт. (3 шт. для виготовлення соку);

цукрова пудра — 1 ст. л.;

желатин — 10 г;

вода— 60 г;

білий шоколад — 150 г;

вершки 33% жирності — 300 г;

натуральний йогурт — 300 г;

мандариновий сік — 300 г;

желатин — 25 г;

вода — 150 г.

Мандаринова панакота: десерт на Новий рік / Фото: Instagram

Як приготувати:

Три мандарини розрізати впоперек, вибрати ложкою весь сік і м'якоть. Ще три мандарини віджати, щоб отримати сік. Додати до м'якоті. Повинно вийти не менш ніж 300 г. У холодній воді замочити желатин, коли він набухне — розтопити в мікрохвильовій печі. А потім охолодити. До мандаринової маси додати цукрову пудру, добре перемішати. Вилити в форму та залишити в холодильнику до застигання. Довести до кипіння вершки, додати білий шоколад і розтопити. За хвилину добре перемішати. Додати мандариновий сік, розтоплений желатин, натуральний йогурт. Перемішати до однорідності. Вилити на мандариновий шар. Поставити до холодильника для повного охолодження, потім перевернути на плоску тарілку. Можна готувати десерт на Новий рік одразу в порційних креманках. Тоді першим буде шар із вершків, а другим — мандариновий.

Десерт "Шишки" без випікання

Інгредієнти:

пісочне печиво — 250 г;

варене згущене молоко — 3 ст. л.;

вершкове масло — 100 г;

какао — 2 ст. л.;

кукурудзяні пластівці — 120 г;

цукрова пудра — 30 г.

"Шишки": десерт на Новий рік / Фото: YouTube

Як приготувати:

В блендері подрібнюємо пісочне печиво. Можна додати улюблені горіхи для смаку. До печива додати розтоплене вершкове масло, какао і варене згущене молоко. Ретельно перемішати до однорідності. У вас повинна вийти досить густа маса, з якої потрібно зліпити основу для "шишки" — овал. Взяти шоколадні кукурудзяні пластівці (якщо немає — підійдуть звичайні, але їх потрібно змішати з какао). Це будуть лусочки на "шишці". Викласти їх на основі. Відправити до холодильника на 30-60 хв.

Перед подаванням потрібно притрусити цукровою пудрою, яка нагадує сніг.

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