Новогодние десерты: три простых рецепта

Простые и вкусные десерты на Новый год 2023 года, чтобы встретить Черного Водяного Кролика. ТСН.ua подобрал три рецепта.
Десерт на Новый год – блюдо, которое обязательно должно быть на праздничном столе. Лакомиться любят и дети, и взрослые. Предлагаем вам три рецепта бюджетных новогодних десертов.
Банан и творог: вкусный чизкейк
Ингредиенты:
- творог 200 г;
- яйцо 1 шт.;
- бананы (можно перезрелые) 5 шт.;
- сахар 4 ст. ложки;
- мука 2 ст. ложки.
Как приготовить:
- Из бананов сделать пюре с помощью блендера или простой вилки.
- В творог добавить яйцо, муку. Смесь нужно тщательно перемешать.
- Добавить в творог банановую массу, после чего выложить "тесто" в форму.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут до образования румяной корочки.
- Готовый чизкейк можно украсить бананами, взбитыми сливками, любимым соусом.
Мандариновая панна котта
Ингредиенты:
- мандарины 6 шт. (3 шт. для изготовления сока);
- сахарная пудра 1 ст. ложка;
- желатин 10 г;
- вода 60 г;
- белый шоколад 150 г;
- сливки 33% жирности 300 г;
- натуральный йогурт 300 г;
- мандариновый сок 300 г;
- желатин 25 г;
- вода 150 г
Как приготовить:
- Три мандарита нужно разрезать поперек, выбрать ложкой весь сок и мякоть. Еще три мандарина отжать, чтобы получить сок. Добавить в мякоть. Должно получиться не менее 300 г.
- В холодной воде замочить желатин, когда он набухнет – растопить в микроволновке. А потом охладить.
- К мандариновой массе добавить сахарную пудру, хорошо перемешать. Вылить в форму и оставить в холодильнике до застывания.
- Довести до кипения сливки, добавить белоснежный шоколад и растопить. Через минуту хорошо перемешать. Добавить мандариновый сок, расплавленный желатин, натуральный йогурт. Перемешать до однородности. Вылить на мандариновый слой.
- Поставить в холодильник для полного охлаждения, затем перевернуть на плоскую тарелку.
- Можно готовить десерт на новый год сразу в порционных креманках. Тогда первым будет слой из сливок, а вторым – мандариновый.
Десерт на Новый год "Шишки": без выпечки
Ингредиенты:
- песочное печенье 250 г;
- вареное сгущенку 3 ст. ложки;
- сливочное масло 100 г;
- какао 2 ст. ложки;
- кукурузные хлопья 120 г;
- сахарная пудра 30 г
Как приготовить:
- В блендере измельчаем песочное печенье. Можно добавить излюбленные орехи для вкуса.
- К печенью добавить растопленное сливочное масло, какао и вареную сгущенку. Тщательно перемешать до однородности.
- У вас должна получиться довольно густая масса, из которой нужно слепить основу для "шишки" – овал. Взять шоколадные кукурузные хлопья (если нет – подойдут обычные, но их нужно смешать с какао). Это будут чешуйки на "шишке". Выложить их на основу.
- Отправить в холодильник на 30-60 мин.
Перед подачей нужно посыпать сахарной пудрой, напоминающей снег.
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