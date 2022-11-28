Новогодние десерты: три простых рецепта

Простые и вкусные десерты на Новый год 2023 года, чтобы встретить Черного Водяного Кролика. ТСН.ua подобрал три рецепта.

Десерт на Новый год – блюдо, которое обязательно должно быть на праздничном столе. Лакомиться любят и дети, и взрослые. Предлагаем вам три рецепта бюджетных новогодних десертов.

Банан и творог: вкусный чизкейк

Ингредиенты:

творог 200 г;

яйцо 1 шт.;

бананы (можно перезрелые) 5 шт.;

сахар 4 ст. ложки;

мука 2 ст. ложки.

Банановый чизкейк: десерт на Новый год

Как приготовить:

Из бананов сделать пюре с помощью блендера или простой вилки. В творог добавить яйцо, муку. Смесь нужно тщательно перемешать. Добавить в творог банановую массу, после чего выложить "тесто" в форму. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут до образования румяной корочки. Готовый чизкейк можно украсить бананами, взбитыми сливками, любимым соусом.

Мандариновая панна котта

Ингредиенты:

мандарины 6 шт. (3 шт. для изготовления сока);

сахарная пудра 1 ст. ложка;

желатин 10 г;

вода 60 г;

белый шоколад 150 г;

сливки 33% жирности 300 г;

натуральный йогурт 300 г;

мандариновый сок 300 г;

желатин 25 г;

вода 150 г

Мандариновая дева котта: десерты на Новый год / Фото: Instagram

Как приготовить:

Три мандарита нужно разрезать поперек, выбрать ложкой весь сок и мякоть. Еще три мандарина отжать, чтобы получить сок. Добавить в мякоть. Должно получиться не менее 300 г. В холодной воде замочить желатин, когда он набухнет – растопить в микроволновке. А потом охладить. К мандариновой массе добавить сахарную пудру, хорошо перемешать. Вылить в форму и оставить в холодильнике до застывания. Довести до кипения сливки, добавить белоснежный шоколад и растопить. Через минуту хорошо перемешать. Добавить мандариновый сок, расплавленный желатин, натуральный йогурт. Перемешать до однородности. Вылить на мандариновый слой. Поставить в холодильник для полного охлаждения, затем перевернуть на плоскую тарелку. Можно готовить десерт на новый год сразу в порционных креманках. Тогда первым будет слой из сливок, а вторым – мандариновый.

Десерт на Новый год "Шишки": без выпечки

Ингредиенты:

песочное печенье 250 г;

вареное сгущенку 3 ст. ложки;

сливочное масло 100 г;

какао 2 ст. ложки;

кукурузные хлопья 120 г;

сахарная пудра 30 г

"Шишки": десерт на Новый год / Фото: YouTube

Как приготовить:

В блендере измельчаем песочное печенье. Можно добавить излюбленные орехи для вкуса. К печенью добавить растопленное сливочное масло, какао и вареную сгущенку. Тщательно перемешать до однородности. У вас должна получиться довольно густая масса, из которой нужно слепить основу для "шишки" – овал. Взять шоколадные кукурузные хлопья (если нет – подойдут обычные, но их нужно смешать с какао). Это будут чешуйки на "шишке". Выложить их на основу. Отправить в холодильник на 30-60 мин.

Перед подачей нужно посыпать сахарной пудрой, напоминающей снег.

Читайте также: