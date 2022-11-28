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Новогодние десерты: три простых рецепта

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
3518
Время на прочтение
2 мин
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Новогодние десерты: три простых рецепта

Новогодние десерты: три простых рецепта / Фото: Pexels

Простые и вкусные десерты на Новый год 2023 года, чтобы встретить Черного Водяного Кролика. ТСН.ua подобрал три рецепта.

Десерт на Новый год – блюдо, которое обязательно должно быть на праздничном столе. Лакомиться любят и дети, и взрослые. Предлагаем вам три рецепта бюджетных новогодних десертов.

Банан и творог: вкусный чизкейк

Ингредиенты:

  • творог 200 г;
  • яйцо 1 шт.;
  • бананы (можно перезрелые) 5 шт.;
  • сахар 4 ст. ложки;
  • мука 2 ст. ложки.
Банановый чизкейк: десерт на Новый год / ©
Банановый чизкейк: десерт на Новый год

Как приготовить:

  1. Из бананов сделать пюре с помощью блендера или простой вилки.
  2. В творог добавить яйцо, муку. Смесь нужно тщательно перемешать.
  3. Добавить в творог банановую массу, после чего выложить "тесто" в форму.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут до образования румяной корочки.
  5. Готовый чизкейк можно украсить бананами, взбитыми сливками, любимым соусом.

Мандариновая панна котта

Ингредиенты:

  • мандарины 6 шт. (3 шт. для изготовления сока);
  • сахарная пудра 1 ст. ложка;
  • желатин 10 г;
  • вода 60 г;
  • белый шоколад 150 г;
  • сливки 33% жирности 300 г;
  • натуральный йогурт 300 г;
  • мандариновый сок 300 г;
  • желатин 25 г;
  • вода 150 г
Мандариновая дева котта: десерты на Новый год / © Instagram
Мандариновая дева котта: десерты на Новый год / Фото: Instagram

Как приготовить:

  1. Три мандарита нужно разрезать поперек, выбрать ложкой весь сок и мякоть. Еще три мандарина отжать, чтобы получить сок. Добавить в мякоть. Должно получиться не менее 300 г.
  2. В холодной воде замочить желатин, когда он набухнет – растопить в микроволновке. А потом охладить.
  3. К мандариновой массе добавить сахарную пудру, хорошо перемешать. Вылить в форму и оставить в холодильнике до застывания.
  4. Довести до кипения сливки, добавить белоснежный шоколад и растопить. Через минуту хорошо перемешать. Добавить мандариновый сок, расплавленный желатин, натуральный йогурт. Перемешать до однородности. Вылить на мандариновый слой.
  5. Поставить в холодильник для полного охлаждения, затем перевернуть на плоскую тарелку.
  6. Можно готовить десерт на новый год сразу в порционных креманках. Тогда первым будет слой из сливок, а вторым – мандариновый.

Десерт на Новый год "Шишки": без выпечки

Ингредиенты:

  • песочное печенье 250 г;
  • вареное сгущенку 3 ст. ложки;
  • сливочное масло 100 г;
  • какао 2 ст. ложки;
  • кукурузные хлопья 120 г;
  • сахарная пудра 30 г
"Шишки": десерт на Новый год / Фото: YouTube

Как приготовить:

  1. В блендере измельчаем песочное печенье. Можно добавить излюбленные орехи для вкуса.
  2. К печенью добавить растопленное сливочное масло, какао и вареную сгущенку. Тщательно перемешать до однородности.
  3. У вас должна получиться довольно густая масса, из которой нужно слепить основу для "шишки" – овал. Взять шоколадные кукурузные хлопья (если нет – подойдут обычные, но их нужно смешать с какао). Это будут чешуйки на "шишке". Выложить их на основу.
  4. Отправить в холодильник на 30-60 мин.

Перед подачей нужно посыпать сахарной пудрой, напоминающей снег.

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Просмотры
3518
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