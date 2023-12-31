Військовий експерт розкрив брехню РФ щодо удару по Бєлгороду

Російське міністерство "оборони" заявило, що Бєлгород обстріляли ЗСУ з реактивної артилерії, зокрема, РСЗВ "Вільха" та чеських РСЗВ "Vampire". Згідно з вчорашнім повідомленням, більша частина снарядів була "збита" російською, яка не має аналогів у світі ППО. Утім, є кілька зауважень.

Про це військовий експерт Олександр Коваленко написав у своєму Telegram.

Він пояснює, що "Вільха" - це не РСЗВ, а реактивний снаряд, розроблений в Україні та застосовуваний РСЗВ 9К58 "Смерч". Дані реактивні снаряди відрізняються від звичайних снарядів "Смерч" підвищеною дальністю ураження, до 120 км і високою точністю влучення, відхилення від мети 5-7 метрів.

"На жаль, їх у нас не так багато, щоб можна було відстрілювати їх ліворуч і праворуч, по брудних білгородських перехрестях і провулках, а тому застосування настільки цінного боєприпасу - нонсенс", - вказано у повідомленні.

Що ж до РСЗВ RM-70 "Vampire", то це чеська, модернізована 122-мм РСЗВ, створена на базі БМ-21 "Град". Її реактивні снаряди мають максимальну дальність ураження мети – 21 км. При цьому найближча точка за кордоном між Харківською та Білгородською областю до Білгорода - 26 км. Тобто, щоб завдати удару по Білгороду, РСЗВ RM-70 "Vampire" потрібно було, як мінімум, на 5 км заїхати вглиб території Росії.

"Також важливо відзначити, що реактивний снаряд збити засобами ППО практично неможливо. Тобто, російське ПиВеОоо, звичайно ж, досить умовно, могло відстрілювати по надзвукових об'єктах, кудись туди, але через неможливість перехоплення ЗУР самознищувалися і цілком могли падати на Бєлгород", - продовжує експерт.

Також він підсусовує, що коли ведеться обстріл реактивною артилерією, завжди залишаються розкидані то тут, то там розгонні блоки від реактивних снарядів, що впиваються в землю. Особливо від 300 мм реактивного снаряда "Вільха".

"Замість розгінних блоків реактивних снарядів місцеві аборигени знаходять у себе дворах деякі залишки, деяких БПЛА. Тобто, можна припустити, що кількість деяких БПЛА, запущених невідомою стороною, летіли у своїх справах, на якийсь аеродром, наприклад, а російське ПиВиОоо почало їх збивати, попутно падаючи на білгородчан, бо розміщено в самому місті. І після того, як десяток іншої цих ЗУР, впали в самому Білгороді, морф терміново стало ретранслювати фейк про обстріл міста ЗСУ з РСЗВ", - додав він.

Додамо, війна вже триває не лише в Україні, а й на території Російської Федерації.