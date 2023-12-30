Стало известно, кто стоит за взрывами в центре российского Белгорода

В украинских спецслужбах говорят, что причиной взрывов в российском Белгороде есть работа российского ПВО. Там обломки упали прямо в центре города.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за непрофессиональных действий российской ПВО обломки рухнули в центре города.

После взрывов, по данным россиян, в городе было 10 пожаров, а также раздалась воздушная тревога и людей просили спуститься в укрытие.

"Продолжаются совместные мероприятия Сил обороны как следствие российских ракетных ударов по украинским городам и убийств гражданского населения. Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мер в отношении целей, которыми являются именно военные объекты. Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций", - говорят в спецслужбах.

Взрывы в Белгороде 30 декабря

В российском Белгороде днем 30 декабря произошел ракетный удар – Силы безопасности и обороны атаковали военные объекты в городе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах центра города. Он сообщил о якобы попадании в гражданский сектор. Есть погибшие и раненые.

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