Силы обороны ночью нанесли удар по военным объектам в РФ — СМИ

Украинские защитники в ночь на 30 декабря атаковали военные объекты на территории России. Громче всего было в Брянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

"В ночь с 29 на 30 декабря Силы безопасности и обороны Украины нанесли мощный удар по военным объектам на территории РФ. Всего в атаке участвовало более 70 беспилотников разных типов", — отмечают источники.

Как рассказали собеседники, громче всего было в Брянске, где группа беспилотников атаковала завод "Кремной Эл". Это один из самых крупных производителей электроники для российской военной техники. В частности, для ракет большой дальности и систем ПВО "Панцирь".

Известно, что также прогремели взрывы на нескольких военных объектах в Белгороде, Туле, Твери и Москве.

"Российская ПВО смогла сбить определенную часть украинских БпЛА, но значительное количество из них эффективно сработало по целям. В отличие от российских террористических ударов по территории Украины, Силы безопасности и обороны Украины наносили удары исключительно по военным объектам врага", — добавляют источники.

Напомним, российские захватчики ночью против 30 декабря также атаковали Украину с воздуха. По информации Генштаба ВСУ, враг выпустил 10 БПЛА типа "Shahed-136/131". Украинской противовоздушной обороной уничтожены пять ударных дронов.

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