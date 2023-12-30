Оккупанты ночью выпустили дроны: как отработала ПВО

Российские захватчики ночью, 30 декабря, снова атаковали Украину с воздуха.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Враг выпустил 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". Украинской противовоздушной обороной уничтожены пять ударных дронов.

В целом, по данным Генштаба, за прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 150 ракетных и 74 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Напомним, утром 29 декабря ВС РФ совершили самую масштабную ракетную атаку, выпустив по мирным городам Украины 158 воздушных целей. Силам ПВО удалось уничтожить 114 воздушных целей.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что российские военные атаковали Украину почти всем, что имеют в своем арсенале, в частности "Кинжалами", С-300, крылатыми ракетами и беспилотниками.

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