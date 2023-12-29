Ракетный удар по Львову: Садовый сообщил детали атаки

Утром, 29 декабря, Россия атаковала Украину ракетами. Во Львове был слышен ряд взрывов. Есть попадание в жилой дом. Из-за этого погиб один человек, также есть раненые.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Ситуация более сложная, чем я думал сначала. Один человек погиб, восемь обратились за медицинской помощью, один пострадал — в достаточно сложном состоянии. Есть много разрушений. 10 домов испытали разрушения, в некоторых все окна вылетели, двери покрутило. Наша коммунальная школа — здесь живого места нет. Стены остались, но внутри все окна вылетели, двери вылетели. Каникулы для детей в этой школе будут продлены. Будем искать выходы, потому что здесь нужно месяц или больше, чтобы все привести в толк. Для людей это шок — в праздничные дни такая большая беда", — сказал он.

Фото: facebook/Андрей Садовой

Напомним, о воздушной тревоге во Львовской области известили в 07:06. В 08:52 во Львове был слышен повторный взрыв.

По словам главы Львовской ОВА Козицкого, попадание было в жилой дом на улице Хоткевича. Там погиб один человек.

"Количество пострадавших на улице Хоткевича во Львове выросло до восьми. Все – в состоянии средней тяжести. На момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство получили ранения из-за осколков окон, которые выбили взрывной волной", — уточнил впоследствии Козицкий.

В 9:30 известили об отбое воздушной тревоги на Львовщине.

Напомним, Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Обо всех подробностях читайте в новости.

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