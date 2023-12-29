Ракетний удар по Львову: Садовий повідомив деталі атаки

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Україну ракетами. У Львові було чутно низку вибухів. Є влучання у житловий будинок. Через це загинула одна людина, також є поранені.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Ситуація більш складна, ніж я думав спочатку. Одна людина загинула, вісім звернулися за медичною допомогою, одна потерпіла - в достатньо складному стані. Є багато руйнувань. 10 будинків зазнали руйнувань, в деяких всі вікна повилітали, двері покрутило. Наша комунальна школа - тут живого місця немає. Стіни лишилися, але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. Канікули для дітей в цій школі будуть подовжені. Будемо шукати виходи, бо тут треба місяць чи більше, щоб все привести до пуття. Для людей це шок - у святкові дні така велика біда", - сказав він.

Фото: facebook/Андрій Садовий

Нагадаємо, про повітряну тривогу на Львівщині сповістили о 07:06. О 08:52 у Львові було чутно повторний вибух.

Зі слів очільника Львівської ОВА Козицького, влучання було у житловий будинок на вулиці Хоткевича. Там загинула одна людина.

"Кількість постраждалих на вулиці Хоткевича у Львові зросла до восьми. Усі – у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею", — уточнив згодом Козицький.

О 9:30 сповістили про відбій повітряної тривоги на Львівщині.

Нагадаємо, Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Про всі подробиці читайте у новині.

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