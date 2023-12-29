Масована атака по Україні: де і скільки людей загинуло та постраждало

У МОЗ повідомили про наслідки обстрілів.

Сьогодні, 29 грудня, росіяни накрили українські міста ракетами та ударними безпілотниками. У різних містах є постраждалі.

Про це повідомили у МОЗ.

Зокрема, внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок в Дніпрі та лікарню в Харкові.

Харків:

Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги.

Жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. За попередніми даними, через обстріли міста одна людина загинула та 9 людей травмовані, виклики продовжують надходити. Медики надають постраждалим всю необхідну медичну допомогу

Дніпро:

Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

Одеса:

Внаслідок влучання у будівлю школи є 7 постраждалих, серед них дитина. На жаль, одна людина загинула.

Запоріжжя:

Станом на 9:00 є 10 постраждалих, двоє з них - у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди.

Також після ранкової атаки на столицю щонайменше 14 людей отримали травми різного характеру, їм надається медична допомога. Виклики продовжують надходити.

Нагадаємо, Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Про всі подробиці читайте у новині.

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