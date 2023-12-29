Після атаки дронів РФ вдарила ракетами по будинках в Одесі: є загиблі

Зранку п'ятниці, 29 грудня, армія Російської Федерації вдарила ракетами по Одесі. Є загиблі та потерпілі місцеві мешканці.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Після нічної атаки дронами зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар. Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей, яким шість та вісім років. Всі постраждалі отримують допомогу в медичних закладах міста. Кіпер наголосив, що двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

Тим часом заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов під час телемарафону повідомив, що уламки збитих цілей падають на території Одещини.

"Є оперативна інформація про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлової забудови", - наголосив він.