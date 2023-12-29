Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» в Україні оголосив щорічний список товарів і послуг №1. Це найпрестижніша бізнес-премія країни, що діє на ринку понад 20 років і допомагає національним та міжнародним торговим маркам і компаніям демонструвати та розвивати лідерство.

Ідентифікуються торгові марки і компанії №1 авторитетною нагородою – медаллю «Вибір року». 90,1% опитаних впізнають (знають) медаль «Вибір року», а у Києві таких – 93,7%, за даними Ipsos в Україні. Найбільший вплив на оцінку претендентів на лідерство у кожній із номінацій мають споживачі.

Список переможців міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2023:

Виробник модульних будинків року – SCANDI

Розробка та виробництво систем захисту та безпеки року (військове та цивільне призначення) – Kvertus

Оптичні товари року – SOLENTE

Сервіс земельних інвестицій року – ZEMINVEST

Манікюрна витяжка року українського виробництва – ÜLKA

Світлодіодні лінзи для авто року – AMS Automotive Systems

Автосервіс року з ремонту та обслуговування турбін і паливної системи – TurboSTO

Крем для рук року – Nivea

Косметика для догляду за обличчям року – Nivea

Декоративна косметика року для очей – Mary Kay

Декоративна косметика року для губ – Mary Kay

Автобусні тури року – Аккорд-тур

Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ

Фарба року українського виробництва – Kolorit

Пральна машина року – LG Electronics

Холодильник року – LG Electronics

Кондиціонер року – LG Electronics

Майонез року – Королівський смак

Телевізор року економ-класу – KIVI

Мультиварка року – Tefal

Електрогриль року – Tefal

Посуд року для приготування їжі – Tefal

Електрочайник року – Tefal

Мультипіч року – Tefal

Робот-пилосос року – Rowenta

Кухонні товари року – Фрекен БОК

Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група СИНЕРГІЯ

Житловий комплекс бізнес–класу року в передмісті Києва – Синергія Сіті

Житловий комплекс комфорт–класу року в Києві – Нова Англія (девелопер – ROYAL HOUSE)

Садова техніка року – STIHL

Мотопили року – STIHL

Шоколад року – Millennium

Мережа центрів косметології та лазерної епіляції року – Лазерхауз

Шкільні рюкзаки та ранці року – Kite

Національна мережа торговельних центрів – Епіцентр

Препарат року (в таблетках) для лікування геморою – Детралекс

Венотонік року в таблетках – Детралекс

Мережа аптек року – Аптека АНЦ

Протеїновий коктейль року – Herbalife

Дієтичні добавки року – Herbalife

Програма для корекції та зниження маси тіла – Herbalife

Український бренд року одягу для жінок – VOVK

Мережа барбершопів року (чоловіча перукарня з додатковим набором послуг) – ЦирульниК Barbershop

Виробник профільних систем для металопластикових дверей та вікон року – REHAU

Юлія Сілецька, співвласниця компанії ÜLKA:

«ÜLKA – український виробник електрообладнання для б’юті-майстрів, який завоював довіру клієнтів в більше ніж 17 країнах світу. Це – сімейний бізнес, який за 7 років виріс із затишної квартири двох студентів до 800 м2 виробничих площ та команди професіоналів. У 2023 році наша компанія виросла в 3 рази в грошових показниках. Для нас – це маркер, що система правильно працює і наш продукт люблять. Але саме цей рік був роком розуміння, що мріяти і планувати все ж треба. І при якісній роботі мрії здійснюються. Поява у списку товарів і послуг №1 «Вибір року» в Україні для споживача – дійсний показник лідерства компанії на ринку. Наш ріст і розвиток відбувається завдяки нашим клієнтам і партнерам, за це ми їм дуже вдячні!»

Тетяна Серебряник, директор Herbalife Україна:

«Herbalife Україна цього року здійснила справжній прорив. Маркетингове дослідження бренду в цьому році підтвердило зростання майже на 15% довіри до компанії. Кількість Незалежних дистриб’юторів зросла майже вдвічі. Нагорода «Вибір року» для Herbalife – це велика честь, адже демонструє вибір експертів та українських споживачів, відображаючи любов та довіру до продуктів компанії. Особливо приємно отримувати визнання в настільки важкий для нашої країни час. Таке високе визнання продуктів Herbalife – це спільна заслуга роботи компанії та її дистриб’юторів, які разом несуть в маси ідею збалансованого харчування та здорового способу життя».

Всі переможці стають учасниками національної рекламної кампанії, яку організовує «Вибір року».

Прийом заявок на участь у «Вибір року» в Україні 2024 відкритий. Щоб потрапити до числа номінантів у своїй товарній категорії, достатньо заповнити анкету на сайті бізнес-премії.