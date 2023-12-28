Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 грудня?

День, протягом якого необхідно уникати поганого настрою: вважається, що в іншому випадку вищі сили – доля, зірки, Місяць (потрібне підкреслити), які зробили – і продовжують робити для людини дуже багато – можуть образитися та позбавити її свого заступництва. Можливо, бурхливі веселощі в наш час із цілком зрозумілих причин здаються недоречними, але впадати в тугу і розпач теж не варто: потрібно знаходити приємне в дрібницях і підтримувати в душі тихий вогник радості.

Скорпіон

Скорпіони, яких від самого ранку «накриє» гарний настрій, зможуть скористатися цією обставиною для того, щоб переробити всі справи, що залишилися у них у старому році – до того ж, у них на це піде набагато менше часу, ніж зазвичай. Чи варто говорити про те, що це дуже приємний момент напередодні свята: так вони матимуть можливість присвятити час приємнішим – передсвятковим – клопотам.

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