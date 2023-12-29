Зеленський назвав кількість ракет, яку Росія випустила по Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар Росії по Україні 29 грудня.
Президент Зеленський заявив, що під час масованих ракетних ударів 29 грудня РФ випустила по Україні близько 110 ракет.
Про це він написав у своєму Telegram.
"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", - розповів президент.
Зеленський повідомив, що унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.
"Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим. Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде", - наголосив глава держави.
Масований ракетний удар 29 грудня
Сьогодні, 29 грудня, росіяни накрили українські міста ракетами та ударними безпілотниками. У різних містах є постраждалі. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок та ТРЦ в Дніпрі, лікарню в Харкові та житлові будинки у Одесі та Києві. За інформацією МВС, станом на ранок відомо про 12 загиблих та більше 75 поранених.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Жахіття! Наслідки обстрілів! НОВИНИ 10:00 29 грудня 2023 року"
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