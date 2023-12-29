РФ модернізовує двигуни на дронах та винищувачах: аналіз ISW

Повітряно-космічні сили Росії 2024 року оснастять усі свої винищувачі п’ятого покоління Су-57 новими двигунами другого ступеня.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

За даними інформаційного агентсва ТАСС, всі Су-57, які надійдуть на озброєння ВКС 2024 року, отримають двигуни другого ступеня (п’ятого покоління).

"2023 року ВКС отримали більше 10 одиниць Су-57 з двигунами першого ступеня і додала, що впродовж року ці літаки брали участь в авіаційних місіях в Україні", - йдеться у звіті.

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Крім того, росЗМІ поширили зображення великим планом іранського безпілотника Shahed-238.

"Це реактивна версія дрона Shahed-131/136, який російські війська широко використовують в Україні, та зображення якого іранські джерела спочатку оприлюднили у листопаді 2023 року", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Перші повідомлення про те, що ЗС РФ здійснила запуски повітряних цілей з'явилися ще о 6:34. В областях, де було оголошено повітряну тривогу, фіксувалася ракетна небезпека.

Зокрема, внаслідок ракетного удару по Львову у п'ятницю, 29 грудня, загинула одна людина. Крім того, троє осіб отримали поранення.

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