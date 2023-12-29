РФ модернизирует двигатели на дронах и истребителях: анализ ISW

Воздушно-космические силы России 2024 оснастят все свои истребители пятого поколения Су-57 новыми двигателями второй ступени.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

По данным информационного агентства ТАСС, все Су-57, которые поступят на вооружение ВКС в 2024 году, получат двигатели второй ступени (пятого поколения).

"В 2023 году ВКС получили более 10 единиц Су-57 с двигателями первой ступени и добавила, что в течение года эти самолеты принимали участие в авиационных миссиях в Украине", — говорится в отчете.

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Кроме того, росСМИ распространили изображение крупным планом иранского беспилотника Shahed-238.

"Это реактивная версия дрона Shahed-131/136, который российские войска широко используют в Украине, и изображение которого иранские источники первоначально обнародовали в ноябре 2023 года", — говорится в сообщении.

Напомним, Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Первые сообщения о том, что ВС РФ осуществила запуски воздушных целей, появились еще в 6:34. В областях, где была объявлена воздушная тревога, фиксировалась ракетная опасность.

В частности, в результате ракетного удара по Львову в пятницу, 29 декабря, погиб один человек. Кроме того, три человека получили ранения.

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