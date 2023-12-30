Окупанти вночі випустили дрони: як відпрацювала ППО

Російські загарбники вночі проти 30 грудня знову атакували Україну з повітря.

Про це вранці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог випустив 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Українською протиповітряною обороною знищено п′ять ударних дронів.

Загалом, за даними Генштабу, протягом минулої доби росіяни завдали по Україні 150 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснили 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях український військ та населених пунктах.

Нагадаємо, вранці 29 грудня ЗС РФ здійснили наймасштабнішу ракетну атаку, випустивши по мирних містах України 158 повітряних цілей. Силам ППО вдалося знищити 114 повітряних цілей.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що російські військові атакували Україну майже всім, що мають у своєму арсеналі, зокрема "Кинджалами", С-300, крилатими ракетами та безпілотниками.

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