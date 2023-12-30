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Ночная атака беспилотников: в Воздушных силах рассказали о целях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Ночная атака беспилотников: в Воздушных силах рассказали о целях РФ

ПВО. / Фото: Associated Press

Дроны летели из мыса Чауда.

В ночь на 30 декабря российские оккупационные войска снова ударили по Украине беспилотниками Shahed. Захватчики атаковали десятью БпЛА.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников. оккупанты запускали дроны из мыса Чауда в аннексированном Крыму.

"Пять беспилотников сбиты противовоздушной обороной в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей. Основной удар — прифронтовая зона Херсонщины", — отметили в Командовании.

Напомним, утром 29 декабря россияне выпустили более 100 ракет по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

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Дата публикации
Просмотры
1472
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